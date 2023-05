Kazımcan Karataş: 'Hedefim şampiyonluk, uzun vadede ise Avrupa'da oynamak istiyorum'

Galatasaray’ın genç savunma oyuncusu Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı takımla şampiyonluk yaşamak ardından da ülkesini Avrupa’da temsil etmek istediğini söyledi.

Galatasaray’ın 20 yaşındaki oyuncusu Kazımcan Karataş, kariyerine, takım içersindeki arkadaşlığa ve hedeflerine dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçındaki performansı ile ilgili konuşan genç sol bek, "Maç boyunca heyecanlıydım. Kendime güveniyordum. Takım arkadaşlarıma güveniyordum. Hocam bana da güvendi. O yüzden sahadaydım, elimden geleni yaptım. Takım arkadaşlarım bana çok katkı sağladı. Maçın son anına kadar mücadele ettim. Çalıştım, çabaladım ve 3 puanı aldık. Tüm camia olarak 3 puanı hakettik. Bunun için de mutluyum. Hem kendim hem arkadaşlarım hem de Galatasaray adına" diye konuştu.

Takım içindeki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunun altını çizen Kazımcan, "Ligin sonu iyice yaklaştı. Bizim ilk günden bu yana tek hedefimiz şampiyonluktu. İçeride çok güzel bir hava var. Aile ortamı var. Bu aile ortamını sahaya yansıtıyoruz. Taraftarımızın coşkusu altında sahaya çıkıyoruz. Bizim için gerçekten büyük bir şans. Bunun için de ben kendi adıma bu şansı yakaladığım için mutluyum. Herkese de çok teşekkür ederim" dedi.

"Dünyaca ünlü yıldızlarla oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum"

Galatasaray’ın kadro kalitesinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Kazımcan Karataş, "Televizyonda izlediğim, oyun konsolunda oynadığım futbolcu ağabeylerimle şu an aynı sahayı paylaşıyorum. Onların hedefi şampiyonluksa benim de hedefim şampiyonluk. Gerçekten onlar bana çok şey öğrettiler. Kendi mevkimde olan futbolcular, diğer oyuncular, sahada liderlik vasfını yakalayan oyuncular, tecrübe anlamında, oyun anlamında hem de ait olma anlamında bana çok şey kattılar. Dünyaca ünlü yıldızlarla oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım daha güzel şeyler olur. Daha iyi transferler gelir. Bunlar da bizim için çok büyük şans. Neler öğrenebilirsek onlardan bizim için kâr. Buradan gençlere de seslenmek istiyorum. Görsünler kimlerle oynadığımızı, onların disiplinleri, bir günlerine baksınlar. Gerçekten çok profesyonelce yaşıyorlar hayatlarını. Antrenmanları, dinlenmeleri, uyku düzenleri, beslenmeleri, gerçekten inanılmaz. Bunları da kendime örnek alıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedefim şampiyonluk. Uzun vadede ise Avrupa’da oynamak istiyorum"

Hayallerinde hep sarı-kırmızılı formayı giymek olduğunu belirten Kazımcan, "Hayal ettim hep. Çok çalıştım. Galatasaray’la 3-4 sene önce oynadığımız hazırlık maçında sonradan oyuna girdim. O sahaya çıktığım zaman ben Galatasaray’a karşı mı oynadım diye düşündüm. Gerçekten çok büyük bir kulüp. İçine girince daha iyi anladım. Geçmişten bugüne çok çalıştım, hayal kurdum, bunun için çabaladım. Ailemin, sevdiklerimin katkılarıyla buraya kadar geldim. Gencim, 20 yaşındayım, Galatasaray formasını terletiyorum. Bu benim için çok büyük mutluluk ve onur. Hedefim şampiyonluk. Sonra da Galatasaray’ı Avrupa’da temsil etmek, Şampiyonlar Ligi’nde top oynamak. Şu an hedeflerim bunlar. Uzun vadede ise Avrupa’da oynamak istiyorum. Ülkemi, takımımı Avrupa’da iyi bir şekilde, iyi bir karakter olarak temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Hocamız, Okan Hoca olduğu için şanslıyız"

Teknik Direktör Okan Buruk’un gelişimi için çok çaba sarf ettiğine değinen 20 yaşındaki futbolcu, "Çalıştığım az insan var. Okan Hoca’yı birinci sıraya yazabilirim. Okan Hoca, bize katkı sağlıyor. Saha içinde saha dışında bize çok iyi örnek oluyor. Güzel konuşmalar yapıyor. Çalıştığım için mutluyum. Geliştiğimi gösteriyor bana. Okan Hoca’nın bana verdiği mesajlarla geliştiğimi hissediyorum. Hem fiziksel hem de mental olarak geliştiğimi hissediyorum. O nedenle hocamız, Okan Hoca olduğu için şanslıyız" yorumunu yaptı.

"Galatasaray her zaman ev sahibi gibidir"

Taraftar desteğini her maçta hissettiklerini aktaran Kazımcan, "Şu an değil, geçmişte de taraftarımız koltukları dolduruyordu. Her maça baktığımda dolu tribünler görüyorum. Bu içeride, deplasmanda hiç fark etmez. Galatasaray her zaman ev sahibi gibidir. Bize çok destek sağlıyorlar. Sahada basmadık yer bırakmıyoruz. Hem kendimiz için hem de taraftarımızın inancından ötürü. Taraftarımız bize güveniyor. Taraftarımız arkamızda olduğu sürece biz de sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hep beraber kupamızı coşkuyla kaldırmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.