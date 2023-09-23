Kazımcan Karataş sakatlandı

Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş, Başakşehir maçının 26. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kazımcan'ın yerine oyunda Kaan Ayhan dahil oldu.

Kazımcan Karataş sakatlandı
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Galatasaray’ın sol beki Kazımcan Karataş, Başakşehir maçının 26. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kazımcan’ın yerine oyunda Kaan Ayhan dahil oldu.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların sol beki Kazımcan Karataş sakatlandı. Kazımcan, maçın 26. dakikasında orta sahada Eden Karzev ile girdiği ikili mücadele sonrasında yer kaldı. Sağlık ekibinin saha içindeki müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen 20 yaşındaki futbolcu direkt soyunma odasına gitti.

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Kazımcan Karataş’ın yerine 29. dakikada oyuna Kaan Ayhan girdi. Genç futbolcu karşılaşmaya 11’de başlamıştı.