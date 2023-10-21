KBSL: İzmit Belediyespor: 65 - BOTAŞ: 52
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği BOTAŞ'ı 65-52 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği BOTAŞ’ı 65-52 mağlup etti.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Çağlar Özkan, Selena Gamze Öget Çerçi, Serhat Dülker
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 12, Gergana İvanova 4, Sierra Lashe Calhoun 11, Hande Kuzu, Özge Özışık 22, Ezgi Manlacı, Jaime Nicole Nared 16, Dilara Tongar, Ferda Yıldız
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
BOTAŞ: Lyndra Shajuan Weaver 4, Manolya Kurtulmuş 1, Saliha Mandıracı 5, Rana Uçar, Nihal Güngör Yıldırım, Hatice Pelin Gülçelik 10, Buket Ünal 3, Nisa Yalçın, Lindsay Wilson Dozier Allen 10, Deniz Üstün 2, Ronahi Zilan Kıran 3, Taya Riley Davis Reimer 14
Başantrenör: Cihat Barış Akgün
1. Periyot: 15-16 (BOTAŞ lehine)
İlk yarı: 39-23 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 52-39 (İzmit Belediyespor lehine)