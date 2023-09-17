KBSL: İzmit Belediyespor: 76 - ÇBK Mersin: 71

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne bir yıllık aradan sonra yeniden dönen İzmit Belediyespor, sezonun ikinci haftasında ağırladığı ÇBK Mersin'i 76-71 mağlup etti.

KBSL: İzmit Belediyespor: 76 - ÇBK Mersin: 71
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne bir yıllık aradan sonra yeniden dönen İzmit Belediyespor, sezonun ikinci haftasında ağırladığı ÇBK Mersin’i 76-71 mağlup etti.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Hüseyin Çamcı, Fatih Erdoğan

İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 17, Gergana İvanova 3, Sierra Lashe Calhoun 12, Ayşe Cora 13, Özge Özışık 5, Başak Altunbey, Jaime Nicole Nared 20, Ferda Yıldız 6

Başantrenör: Fırat Okul

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Virag Csilla Kiss 11, Melis Gülcan 1, Laura Cornelius 9, Derin Yaya, Sinem Ataş 8, Kuanitra Holingsvorth 8, Meltem Avcı 3, Agnes Studer 12, Alina İagupova 14

Başantrenör: Roberto Iniguez De Heredia Santamaria

1. Periyot: 15-12 (İzmit Belediyespor lehine)

İlk yarı: 36-39 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 59- 49 (İzmit Belediyespor lehine)