KBSL: İzmit Belediyespor: 76 - ÇBK Mersin: 71
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne bir yıllık aradan sonra yeniden dönen İzmit Belediyespor, sezonun ikinci haftasında ağırladığı ÇBK Mersin'i 76-71 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne bir yıllık aradan sonra yeniden dönen İzmit Belediyespor, sezonun ikinci haftasında ağırladığı ÇBK Mersin’i 76-71 mağlup etti.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Hüseyin Çamcı, Fatih Erdoğan
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 17, Gergana İvanova 3, Sierra Lashe Calhoun 12, Ayşe Cora 13, Özge Özışık 5, Başak Altunbey, Jaime Nicole Nared 20, Ferda Yıldız 6
Başantrenör: Fırat Okul
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Virag Csilla Kiss 11, Melis Gülcan 1, Laura Cornelius 9, Derin Yaya, Sinem Ataş 8, Kuanitra Holingsvorth 8, Meltem Avcı 3, Agnes Studer 12, Alina İagupova 14
Başantrenör: Roberto Iniguez De Heredia Santamaria
1. Periyot: 15-12 (İzmit Belediyespor lehine)
İlk yarı: 36-39 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 59- 49 (İzmit Belediyespor lehine)