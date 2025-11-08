KBSL: Kocaeli Kadın Basketbol: 70 - Dardanel Çanakkale Belediyespor: 67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol, konuk ettiği Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 70-67'lik skorla mağlup etti.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Uğur Yüksel, Yasin Alkan
Kocaeli Kadın Basketbol: Esmery Dahiana Martinez 3, Derin Yaya, Yağmur Bul, Jazmine Antoinette Jones 24, Taya Riley Reimer 17, Buket Ünal 9, Egle Zabtkaite 17, Şuğranur Hatice Sönmez
Başantrenör: Efe Güven
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Sheylani Marie Peddy 11, Meryem Gültekin 12, Başak Altunbey 11, Sydney Tamara Nicole Wallace 24, Aerial Leann Powers 2, Saliha Mandıracı, Elif Emirtekin, Dilara Tongar 3, Simge Tokmak 4, Nisa Yalçın
Başantrenör: Tuğçe Canbaz
1.Periyot: 23-24 (Çanakkale Belediyespor lehine)
Devre: 35-39 (Çanakkale Belediyespor lehine)
3.Periyot: 49-49