Kdz. Ereğli'den destek devam ediyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki vatandaşlar topladıkları eşyaları kamyonlara doldurarak deprem bölgesine göndermek için LÖSEV’e teslim etti.

Dün Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından Ereğli’deki vatandaşlar organize olarak topladıkları ürünleri ve gıdaları deprem bölgesine göndermeye devam ediyor. İlçeye bağlı Kurtlar köyü ve çevre köylerdeki vatandaşlar kendi aralarında topladıkları: bebek bezi, gıda maddeleri ve battaniye gibi çok sayıda malzemeyi 3 kamyona yükleyerek ilçede faaliyet gösteren LÖSEV yetkililerine teslim ettiler.