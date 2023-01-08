Kebapçı dükkanından hırsızlık yapan 3 çocuğu gece kartalları yakaladı

Bursa’da kebapçı dükkanına girerek hırsızlık yapan 3 çocuk gece kartalları tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi’ne bağlı gece kartalları devriye görevini sürdürdüğü esnada 3 şüpheli çocuğun kimlik kontrolünü yapmak istedi. Şüphelilerin gece kartallarını görmeleri üzerine yaşanan kovalamaca sonucu 3’ü de saklandığı yerde yakalandı. Gece kartalları yaptığı üst aramasında laptop, telefon, çok sayıda bozuk ve kâğıt para, satır, tornavida, pense, bıçak, İngiliz anahtarı ele geçirdi. Şüpheli 3 çocuk, Çarşı Polis Merkezi’nde yapılan sorgularında bir kebapçı dükkanından hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.