Kebapçıda korkutan yangın
Bursa'da kent meydanındaki bir restoranda yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa’da kent meydanındaki bir restoranda yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü. O anlar kameralara yansıdı.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken kebapçıda maddî hasar meydana geldi.
Polis yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.