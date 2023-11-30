Keçe Aksesuarları yapımı kursu sona erdi

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğunda sürdürülen Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları kurslarından biri olan “Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu” Kurs Sonu Sınavları Halk Eğitim Merkezinde yapıldı. Kursa katılan ve sınavda başarılı olan kursiyerler Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 13 kursiyere “Usta Öğretici Belgesi” almaya hak kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan ’Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri Planı’ dahilinde; “Geleneksel El Sanatları” ve “Geleneksel Türk Süsleme Sanatları” alanında yapılan eserleri tanıtarak unutulmaya başlayan el sanatlarını yaşatmak, tahribini ve yok olmasını önlemek, tanıtımını yaparak aslına uygun olarak yeni elamanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacı ile “Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu” sınavları yapılarak sonuçlandırıldı.

Balıkesir’in unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kültürel bir değeri de olan “Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu”nda” şapka, atkıdan eldivene, kolyeden, küpeye, kemerden çantaya, şapka, şal, halı, ceket, yelek, abajur, çizme, patik gibi bir çok ürün farklı objeye dönüştürülerek zeytinyağlı sabun ve ılık su ile doku haline getirilerek elde edilen ürünler Balıkesir’e kazandırıldı.