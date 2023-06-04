Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'ABB ve ASKİ'nin üzerine düşen görevleri yapması lazım'

Başkent’te etkili olan dolu ve yağmur yağışı sonrası Keçiören’de kent meydanlarının sel suları ile göle döndüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin üzerine düşen görevleri yapması lazım” dedi.

Ankara ve Keçiören’de etkili olan sağanak yağmur ve dolu sonrası vatandaşlar sel sularında mahsur kaldı. Keçiören Belediyesi önü Kalaba Kent Meydanı göle dönüşürken Keçiören Belediyesi ekipleri mahsur kalan vatandaşları sırtlarına alarak güvenli noktalara taşıdı. Kalaba Kent Meydanda mahsur kalan vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatı üzerine Belediye hizmet araçları ile gidecekleri yerlere ulaştırıldı. Belediye ekipleri Keçiören’in birçok noktasında tıkanan mazgallar için çalışma başlattı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok birkaç gün önce yaşanan sel felaketinde yaptığı uyarıyı hatırlatarak, “Burası Kalaba Kent Meydanı. Yavaş Türkiye’yi gezdi ama Ankara’yı ihmal etti. Ankara sağanak yağış ve sel felaketine hazırlıklı değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini hala yapmıyor. Izgara ve mazgalları periyodik şekilde 3-4 ayda ve her yağmur yağdıktan sonra temizlemezseniz Ankara’da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek, ‘ah, vah, tüh’ demenin bir anlamı yok. Acilen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin üzerine düşen görevleri yapması lazım. Böyle bir manzara yok. Bugün de burası sanki deniz, sanki nehir, sanki ırmak“ diye konuştu.