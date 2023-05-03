Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'Biz sadece benliğimizi muhafaza, varlığımızı muhafaza etmek istiyoruz'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkçülüğün ırkçılık olmadığına vurgu yaparak, “Biz sadece benliğimizi muhafaza, varlığımızı muhafaza etmek istiyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Hüseyin Nihal Atsız Kültür Merkezi’nde panel düzenledi. Panele Keçiören Beledisi Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Türk Aydınları Vakfı Başkanı Mehmet Pehlivanlı, Ankara Türk Ocağı Başkanı Türkan Hacaloğlu, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Akif Akkuş ve vatandaşlar katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek’in "Sakarya Türküsü" şiirine atıf yaparak, "Öz vatanımda garipsin, öz vatanımda parya, çok süründün ayağa kalk Sakarya" dizeleriyle başladı.

“Biz sadece benliğimizi, varlığımızı muhafaza etmek istiyoruz”

Altınok, panelde Türkçülüğün ırkçılık olmadığına vurgu yaparak, Alparslan Türkeş, Nihat Atsız ve Necdet Sancar’ı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Altınok, Türkçülerin tarihe iz bırakan olaylar ve izleri olduğunu belirterek, “Tarihe iz bırakan olaylar, izler, varlığını, benliğini haykıranlar ve meziyetler vardır. Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Öz vatanımda garipsin, öz vatanımda parya, çok süründün ayağa kalk Sakarya’ sözlerini kullanırken bunu Sakarya milletine söylemiyor, aziz Türk milletine söylüyor. Başta rahmetli başbuğ Alparslan Türkeş, Nihal Atsız, Necdet Sancar’ı burada rahmet ve minnetle anıyoruz. Tabii Alparslan Türkeş’e soruyorlar mahkemede ‘Siz ne yapmak istiyorsunuz?’ diye. Irkçılık mı yapmak istiyorsunuz? Başkalarına yaşam hakkı tanımak istemiyor musunuz? O, ’Biz sadece benliğimizi muhafaza, varlığımızı muhafaza etmek istiyoruz’ diyor” diye konuştu.

“Nihal Atsız, Türkiye’de demokrasinin babasıdır”

Paneldeki konuşmacılar arasında yer alan Türk Aydınları Vakfı Başkanı Mehmet Pehlivanlı ise, Nihal Atsız’ın evinde 3 gün kaldığını ve ona atılan iftiraların asılsız olduğunu söyledi. Atsız’ın çay bardağını bile "Bismillah" demeden kaldırmadığını aktaran Pehlivanlı, “Ben Nihal Atsız’ın evinde 3 gün kaldım. Nihal Atsız, çay bardağını bile Bismillah demeden tutmuyordu. Nihal Atsız, Türkiye’de demokrasinin babasıdır. Nihat Atsız olmasaydı eğer Demokrat Parti üyeleri korkularından evlerinin kapılarına çıkamazdı. Herkes 3 Mayıs Atsız’ın gününü kutlamalı” dedi.

Programın sonunda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, katılımcılara çiçek takdim etti.