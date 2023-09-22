Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'Semt pazarlarımızda denetimlerimiz kesintisiz devam ediyor'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki semt pazarlarında belediyenin kesintisiz olarak denetim yaptığını söyledi.

Keçiören Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşların taze ve kaliteli meyve ve sebze alabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Semt pazarlarında tesis edilen huzur ortamının hem vatandaşı hem de pazarcıyı memnun ettiğini belirten Altınok, “En önemli hizmet ve gönül eserlerimizden biri ilçemizdeki semt pazarlarına duyulan memnuniyettir. Pazarlarımız huzurlu, fiyatlar uygun, ürünler kaliteli. Ankara alışverişi Keçiören pazarlarından yapıyor” dedi.

“Semt pazarlarımızda denetimlerimiz kesintisiz devam ediyor”

Semt pazarlarında her gün denetim yaptığını ve vatandaşların taleplerini dinlediğini de belirten Altınok, “Vatandaşımızın taze, kaliteli, uygun fiyata sebze ve meyve alabilmesi için semt pazarlarımızda denetimlerimiz kesintisiz devam ediyor. Avrupa standartlarında nezih ve kaliteli hizmet sunan semt pazarlarımızı yeni nesil semt pazarlarımızla taçlandırıyoruz. Vatandaşlarımız kışın ısıtma yazın soğutma sistemine sahip pazarlardan alışveriş yapıyorlar. Bu yönde yaptığımız çalışmalarla memnuniyet oranını yüzde yüz sevisine çıkardık” diye konuştu.