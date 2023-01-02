Keçiören Belediye Başkanı Altınok, huzurevinde yeni yılı kutladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevini ziyaret ederek, yaşlıların yeni yılını kutladı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gönül Köşkü Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaşlıların yeni yılını kutladı. Kutlama programında yaşlılarla buluşan Altınok, müzikli eğlenceye ortak olarak 2023’e asırlık çınarlarla birlikte girdi. Eğlencenin sonunda huzurevi sakinleriyle pasta kesen Altınok, onlara hediye takdiminde de bulundu.

"Tüm ana ve babalarımıza yeni yılda yüce Rabb’imden sağlık ve mutluluk diliyorum"

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural’ın da katıldığı etkinlikte konuşan Altınok, "Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural Hanım hiçbir zaman kendisi için bir şey istemez. Ama gönüller alan, gönüller yapan huzurevimizin belediyemize kazandırılmasında da önemli katkıları vardır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli analarımızın, değerli babalarımızın hepsinin ellerinden öpüyorum. Bugün devletimiz bu hale geldiyse sizlerin emekleri ve gayretleriyle olmuştur. Alınlarınızdaki her bir kırışıklık ülkemizi ilmik ilmik, nakış nakış dantel gibi ördüğünüz hizmetlerinizin karşılığıdır. Ömür dediğin nedir ki? Bir yıl daha su gibi aktı gitti. İnsanlar fani, baki olan Rabb’imizdir. Önemli olan yaşadığımız sürede sağlıklı nefes almak, huzurlu yaşamak, insan olmak, insan kalmak, adam olmak, adam kalmak, gönül almak gönüller yapmaktır. Tüm ana ve babalarımıza yeni yılda yüce Rabb’imden sağlık ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.