Keçiören Belediye Başkanı Altınok, mezun olduğu okulları ziyaret etti

Ankara’nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mezun olduğu Keçiören Kalaba Ortaokulu ve Kalaba Lisesini ziyaret etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ziyaret ettiği Keçiören Kalaba Ortaokulu ve Kalaba Lisesinin öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini dinledi. Altınok, ilgili birim müdürlerine okulun taleplerinin karşılanması için talimat verdi.

Okulu ziyaretine ilişkin açıklama yapan Altınok, “Benim de mezunu olduğum Kalaba Ortaokulu ve Kalaba Lisemizi ziyaret ettik bugün. Hatıralarımıza, gençlik yıllarımıza doğru bir yolculuk yaptık. Okullarımızın ihtiyaçlarını sorduk. Eğitim ki bir milleti yüceltir ve yükseltir; cehalet zillete gark eder. Bu bilinçle göreve geldiğimiz 1994 yılından bugüne geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve gençlerimizin daha eksiksiz bir eğitim ortamında öğrenim görebilmeleri için tüm imkânlarımızla eğitim yuvalarımızın yanında olduk. Yalnızca Keçiören’de değil tüm Ankara’da ve tüm Türkiye’de üniversiteler de dâhil tüm eğitim kurumlarına destek verdik, vermeye de devam ediyoruz” diye konuştu.

Altınok öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi, sonrasında da öğrencilere penaltı atışı yaptı.