Keçiören Belediye Başkanı Altınok, sünnet çocuklarını ziyaret etti
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin '2023 Yılında 2023 Çocuk için Sünnet' sloganıyla başlattığı sünnet işlemleri çerçevesinde sünnet edilen çocukları hastanede ziyaret etti.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin “2023 Yılında 2023 Çocuk için Sünnet” sloganıyla başlattığı sünnet işlemleri çerçevesinde sünnet edilen çocukları hastanede ziyaret etti.
Ankara Keçiören Belediyesi “2023 Yılında 2023 Çocuk için Sünnet” sloganıyla başlattığı sünnet işlemlerine devam ediyor.
Bu yıl belediye tarafından özel bir hastanede bin 402 çocuk sünnet edildi. Sünnet edilen çocukları Keçiören Belediye Başkanı hastanede ziyaret etti. Altınok, çocuklar ve aileleriyle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.
Aileler, Keçiören Belediyesine ücretsiz sünnet işlemleri için 20 Ağustosa kadar başvurabilecek.