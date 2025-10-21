Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: 'Muhtarlık, milletimizin kadim devlet geleneğini temsil eder'

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Muhtarlık, milletimizin kadim devlet geleneğini temsil eder. Bizim için kutsal ve değerlidir" dedi.

Keçiören Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Keçiören Muhtarlar Derneği Hizmet Binası’nı düzenlediği törenle hizmete açtı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, Kızlarpınarı Caddesi üzerindeki Türkistan Parkı içinde yer alan binada yapıldı. Burada konuşan Başkan Mesut Özarslan, muhtarların her zaman emrinde olacaklarını belirtti.

"Muhtarlarımızla omuz omuza çalışacağımıza söz veriyorum"

Başkan Özarslan, muhtarlarla birlikte Keçiören halkına hizmet etmekten geri durmayacaklarını belirterek, "Muhtarlık, milletimizin kadim devlet geleneğini temsil eder. Bizim için kutsal ve değerlidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Hakk’ın hakkı için halka hizmet’ anlayışıyla çalışıyoruz. Hizmet anlayışımızda adalet, dürüstlük ve halkın hakkını korumak esastır. Belediyemizin tek bir kuruşunu bile israf etmeyeceğiz ve yetimin hakkını koruyacağız. Ayrımcılığa yer vermeden, birlikte üretecek, birlikte yöneteceğiz. Muhtarlarımızla omuz omuza çalışacağımıza söz veriyorum" dedi.

"Muhtarların her zaman emrinde olacağımıza söz veriyorum"

Muhtarlarla omuza çalışacaklarına ve her zaman muhtarlarında emrinde olacağına söz veren Başkan Özarslan, "Biz, Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin ‘Gelin canlar, bir olalım, iri olalım, diri olalım!’ felsefesiyle, Hz. Hüseyin’in hak ve adalet yolundaki duruşuyla, Hz. Ali’nin dimdik elif gibi duruşuyla, Peygamber Efendimizin(sallallâhu aleyhi vesellem) adalet ve ahlak yolundaki örnekliğiyle bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Davamız, nizam-ı alem ve ilahi kelimetullah davasıdır. Bu davanın özü, halka hizmet etmektir. Biz kuru sloganlarla değil, somut hizmetlerle milliyetçiliği ve dindarlığı göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurdele kesilerek bina hizmete açıldı. Özarslan ve beraberindeki heyet, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Açılış törenine; Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkanı Hamza Serhat Yeniçeri, DEVA Partisi Keçiören İlçe Başkanı Ali Ölmez, Demokratik Sol Parti Keçiören İlçe Başkanı Tayfun Yazar, AK Parti Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Er ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şerif Bayındır, Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı ve Aşağı Eğlence Mahalle Muhtarı Muhammet Ekrem Kılıç, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Keçiören mahalle muhtarları da katıldı.

Tören sonrası Başkan Özarslan, mahalle muhtarlarını yemekli programda ağırladı.