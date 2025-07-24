Keçiören Belediye Başkanı Özarslan muhtarlarla buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sohbet etti. Mahallelerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmeye ve talepleri ivedilikle karşılamaya yönelik gerçekleştirilen buluşmaya CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, belediye başkan yardımcıları ile muhtarlar katıldı.

Yerel yönetimler ile mahalle muhtarları arasında kurulan güçlü iş birliğinin önemine dikkati çeken Özarslan, "Muhtarlarımız mahallelerimizin adeta gözü, kulağı, sesi, bizim ise yol arkadaşlarımızdır. Bugün talepleri birlikte dinliyor, çözümleri birlikte üretiyoruz. Keçiören’imizi omuz omuza daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de muhtarların toplumsal dayanışmayı güçlendiren, devlet ile vatandaş arasında köprü kuran bir vazifeye sahip olduklarının altını çizerek, muhtarlarla olan iş birliğini devam ettireceklerini dile getirdi. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ise sorunların yerinde tespit edilmesi için muhtarların yerel demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu kaydederek, istişare ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Buluşmada ilçeye kazandırılan projelerin yanı sıra, mahallelerin ihtiyaçları ve talepleri başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı. Vatandaşın belediyeye ulaşmasını kolaylaştıran iletişim ağı sayesinde taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunun da altı çizildi.