Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, özel halk otobüsü şoförlerinin taleplerini dinledi

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, özel halk otobüsleri hareket noktasını ziyaret etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, daha önce açılışı yapılan Yeşiltepe Mahallesi’ndeki özel halk otobüsleri hareket noktasını ziyaret ederek bölgede görev yapan şoförlerle bir araya geldi. Ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Adnan Beker, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İhsan Eray Nizam, Yeşiltepe Halk Otobüsleri Durak Başkanı Ali Tuncay, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, otobüs şoförleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

"Esnafa zulmeden değil, esnafın önünü açan bir siyaset izledik"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yaptığı konuşmada her zaman esnafın yanında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bizler ilk geldiğimiz günden beri Keçiören’imizde esnafın karşısında değil, yanında duracağız dedik. Şükürler olsun sizlere mahcup olmamak adına elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Esnafa zulmeden değil, esnafın önünü açan bir siyaset izledik. Bunun da adı sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıdır. Biz bunu geçmişte ağabeylerimizden örnek aldık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da dâhil olmak üzere ağabeylerimizin öncülüğünde bizler her zaman esnafın yanında durduk. Biz hep ‘Esnafı nasıl ayakta tutabiliriz, esnafımız nasıl çoluğuna çocuğuna ekmek götürebilir, nasıl bölgesine fayda olabilir?’ sorularını sorarak hareket ettik. Bu konudaki destekleri için Yeşiltepe’deki halkımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum; çünkü esnafımızın bu park içerisinde yer almasında misafirperverlik gösterdiler. Bizler sizlerin başına baş olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Olmaya da devam edeceğiz. Bizim tek bir gayemiz vardır o da insanlığa hizmet davasıdır. Bu davanın adı geçmişte neyse şimdi de odur. Hak için halka hizmet davasıdır. Bunu da devam ettireceğiz."

Vatandaşların ulaşım sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini de tek tek dinleyen Özarslan, ilçede ulaşım hizmetlerinin daha konforlu ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmaların süreceğini belirtti. Programın ardından çevredeki esnafı da ziyaret eden Özarslan, esnafın taleplerini not edip çözüm önerileri sundu.