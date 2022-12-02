Keçiören Belediyesi, 'Sanat Şifadır Gönüllere' sergisiyle sanatseverleri bir araya getirdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen ’Sanat Şifadır Gönüllere’ sergisinin açılışına katıldı.

Keçiören Belediyesi ve Sanat Köprüleri tarafından Keçiören Sanat Galerisi’nde düzenlenen ‘Sanat Şifadır Gönüllere’ adlı sergi ve panelin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından yapıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği panelin ardından, Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi tarafından seymen gösterisi düzenlendi. Panelin tamamlanmasıyla sanat galerisindeki sergi alanı gezilerek eserler incelendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, programda yaptığı konuşmada, “Kültür ve sanat, yaşamın güzellikleri ve bizim köklerimizdir. Burada eseri bulunan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyor, yüksek sanatımızın yaşatılmasına vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Ahmet Kabaklı ağabeyimiz gönüllerde, yüreklerde iz bırakmış bir sanatçıdır. Eserlerine baktığımız zaman kolay yazılmış eserler değildir. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.

"9 bin 500 yıllık engin, zengin, derin bir tarihimiz var"

Türk kültürünün binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu da söyleyen Altınok, şunları dile getirdi:

“Alman Enstitüsünün yaptığı son araştırmaya göre, Türklerin 9 bin 500 yıllık bir tarihi var. Engin, zengin, derin bir tarihimiz var. Dünyaya medeniyeti getiren bir ecdadın torunlarıyız. Kendi eserlerimizi, kimliğimizi, kültürümüzü, zenginliğimizi yaşatmalıyız. Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyor. Kültürlerini ve sanatlarını kaybeden milletlerin can damarlarından biri kopmuş demektir. Giyimde, kilim ve halıda yaşanmışlıklarımız nakış nakış işlenmiştir. Bunların tamamında kültürümüz vardır. Bir anlam vardır. Tamamı geçmişimizin ve geleceğimizin bütünleşmesidir. Öte yandan, şehirlerimizdeki mimarilerimizde de bir estetik bir kültür vardır.”