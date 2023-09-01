Keçiören Belediyesi 7 bin 549 sporcuya sertifika verdi

Keçiören Belediyesi, yaz spor okullarında 24 branşta eğitim alan 7 bin 549 sporcuya sertifika verdi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Fatih Stadı’nda gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları Kapanış ve Sertifika Töreni’yle genç sporcular final yaptı. Törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katılarak 7 bin 549 sporcuya sertifikalarını takdim etti.

Altınok törende genç sporculara hitaben yaptığı konuşmada, "Her çocuğumuz ve gencimiz bir Türk bayrağıdır. Bu nedenle çok kitap okumalı, milli, manevi ve tarihî değerlerimizi iyi öğrenmeliyiz. Bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Umudunuz ve ülkünüz yüksek olsun. İnanırsanız başarırsınız. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Dünyada üretilen ürünlerin yüzde sekseni ülkemizde var. Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra, ’Bundan sonra çok çalışmaya ihtiyacımız var’ diyor. Sizler de çok çalışacaksınız. Kedinize, ailenize ve milletinize karşı sorumluluklarınız var. İnanırsanız, kendinize güvenirseniz ve çalışırsanız başarılı olursunuz. Milletimizin umudu ve geleceği sizlersiniz" dedi.

Konuşmasında Keçiören Belediyesi’nin önemli spor yatırımlarına imza attığını da söyleyen Altınok, "Şehrimizde sanat, spor ve kültürel etkinlikler önemli bir yere sahip. Spor daha da önemli. Sağlıklı yaşamın, sağlıklı toplumun temeli spordur. Gençlerimize ve vatandaşlarımıza spor tesisi anlamında önemli bir zenginlik sunuyoruz. Büyükşehir Belediyelerinden daha fazla spor tesisimiz var. Sadece bu dönem 11 tane kapalı spor salonunu şehrimize ve Ankaramıza kazandırıyoruz. Tesislerimizde hem öğrencilerimize hem de vatandaşlarımıza çeşitli spor dallarında eğitim verme imkânı buluyoruz. Halı sahalar, voleybol sahaları, tenis kortları, basketbol sahaları yapıyoruz. Tüm bu tesislerimiz gençlerimize ücretsiz hizmet veriyor"diye konuştu.

Altınok konuşmasının ardından sahaya inerek gösteri yapan sporcuları yakından izledi. Ayrıca tenis ve dart oynayan geçlere eşlik etti.

Keçiören Belediyesi Yaz Spor Okulunda; akıl ve zeka oyunları, atletizm, badminton, basketbol, buz pateni, cimnastik, dart, güreş, okçuluk, halk oyunları, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, satranç, tekvando, tenis, voleybol, wushu, engelli spor, işitme engelli yüzme, futbol ve yüzme branşlarında eğitimler verildi.