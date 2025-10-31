Keçiören Belediyesi, Çocuk Sanat Müzesi'nde geleceğe yönelik yatırım yapıyor

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğiyle çocuklara sanatın, kültürün ve teknolojinin bir arada sunulduğu deneyimler yaşatıyor.

Keçiören Belediyesi, gençlere ve çocuklara yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Çocuk Sanat Müzesi’ni hizmete sunan Keçiören Belediyesi, geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefliyor. Ücretsiz olarak hizmet veren müze, çocukların eğlenerek öğrenmesini ve kültürel mirasları keşfetmesini sağlıyor. Okulların randevu alarak kolaylıkla ziyaret edebildiği müze, geleceğin sanatçıları olan çocukların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Kültürel mirasın içinde bir sanat alanı

Keçiören Kanuni Mahallesi, Şehit Piyade Asteğmen Ömer Zeki Varan Parkı içinde yer alan Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi, haftanın tüm günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Çocukların sanatla iç içe büyümesini, kültürel mirası tanımasını ve hayal güçlerini ifade etmelerini sağlayan müzede, Türk mitolojisinden; Umay Ana, Anka Kuşu, Hayat Ağacı gibi figürler ile Anadolu’nun binlerce yıllık el sanatları ve farklı ülkelerden çocukların gönderdiği resimler sergileniyor.

Çizimler teknolojiyle canlanıyor

Müzenin en ilgi çekici alanları arasında ise çocukların kendi çizimlerinin teknolojiyle birleşerek animasyona dönüştüğü özel deneyim bölümü yer alıyor. Bu bölümde çocuklar, hayal ettikleri karakterleri ekranda canlandırarak unutulmaz bir sanat yolculuğu yaşıyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak sunulduğu müze, cocuksanatmuzesi.kecioren.bel.tr adresi üzerinden randevu alınarak ziyaret edileceği belirtildi.

"Geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz"

Müzenin gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzemiz, geleceğimizin sanatçılarını yetiştiriyor. Çocuklarımız burada hem kültürel mirasımızı tanıyor hem de hayal güçlerini teknolojiyle buluşturuyor. Tüm çocuklarımızı sanatla dolu bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" dedi.