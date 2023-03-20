Keçiören Belediyesi deprem bölgelerine iftar çadırı kurdu

Ankara Keçiören Belediyesi, deprem bölgesi Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş Ekinözü’ne iftar çadırı kurdu. Bölgede yaşayanların oruçlarını rahatlıkla açabilmeleri için kurulan devasa çadırlarda sıcak iftarlıklar sunulacak.

Ramazan ayının deprem bölgesinde rahatlıkla idrak edilmesi için Keçiören Belediyesi olarak tüm imkânların seferber edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaralarımızı sarmak biraz zaman alacak olsa da mübarek Ramazan ayını deprem bölgelerimizde gönül rahatlığıyla idrak edeceğiz. Depremzede vatandaşlarımızın en rahat şekilde iftarlarını yapabilmeleri için çadırlarımızı kurduk. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Ramazan aynın devletimize, milletimize ve tüm insanlığa hayır ve güzellikler getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.