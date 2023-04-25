Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkına yoğun ilgi

Ankara Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı.

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı havaların ısınmasıyla birlikte çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi görmeye başladı. Günlük yüzlerce vatandaş tarafından ziyaret edilen canlılar âlemi, Ankara’nın dört bir yanından gelenleri doğal yaşam alanında misafir ediyor. Minik çocukların ve ailelerin sevgilisi olan çeşitli türdeki canlılar ise gösterilen ilgiden hayli memnun.

“Herkesi tesisimize bekliyoruz”

Keçi, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik gibi birçok türde canlının bulunduğu Doğal Yaşam Parkını keşfetmek isteyen Ankaralıları Keçiören’e davet eden Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvanseverlerimiz ve çocuklarımız yüzlerce canlımızın bulunduğu tesisimizi yaz kış ziyaret edebilirler. Burada her canlımıza özel doğal yaşam alanları yer alıyor. Kışın dışarı çıkmak istemeyen canlılarımız havaların ısınmasıyla birlikte kendilerini göstermeye başladı. Güzel havanın keyfini hem hayvanlarımız he de çocuklarımız çıkarıyor. Sevimli canlılarımızın ortaya koyduğu renkli görüntüleri görmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz” dedi.