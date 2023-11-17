Keçiören Belediyesi Doğayı Temizleme Timi görev başında

Keçiören Belediyesi Doğayı Temizleme Timi, ilçedeki mesire alanlarında ve kırsal kesimlerde sonbahar temizliği yaptı.

Doğayı Temizleme Timi’nin Keçiören’e bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde gerçekleştirdiği hummalı çalışmanın ardından doğayı temiz tutma mesajı verildi. Çevreye bırakılan atıkların hem toprağa hem de yeraltı sularına zarar verdiğini hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Suyumuz, toprağımız ve ormanlarımız için atıklarımızı doğaya bırakmamamız gerekiyor. Köy ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Onların da özellikle doğada dönüşümü zor olan atıkları poşetlemek suretiyle çöp bırakma noktalarına koymalarında fayda var. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutalım” dedi.