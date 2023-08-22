Keçiören Belediyesi, ilçeyi kütüphanelerle donattı

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından son dört yılda hizmete açılan 8 adet kütüphane ilçedeki çocuklara ve gençlere konforlu ortamda ders çalışma imkanı sunuyor.

Kütüphaneye ulaşımı kolaylaştırmak için Keçiören’deki 51 mahallenin ortak noktalarına inşa edilen kütüphaneler, ısıtma-soğutma sistemleri ve ferah çalışma alanlarıyla hizmet veriyor. Kütüphanelerde öğrencilere çay, çorba ve çeşitli atıştırmalıklar da ikram ediliyor.

İlçedeki kütüphanelerin sayısını artırma sözü verdiklerini ve bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için en önemli hizmetlerimizden biri de kütüphanelerimizdir. İlçemize kazandırdığımız halk kütüphanelerinin yanı sıra onlarca okulumuzun da kütüphanesini baştan sona yeniledik. Birçok kütüphanemizi kitap bakımından da zenginleştirdik. Öte yandan Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren dershanelerimiz, gençlik merkezlerimiz, çocuk eğitim merkezlerimiz var. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphaneler; Yücel Hacıoğlu Halk Kütüphanesi, Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi, Ötüken Halk Kütüphanesi, Mehmet Doğan Halk Kütüphanesi, Mehmet Ali Şahin Halk Kütüphanesi, Hüseyin Nihal Atsız Halk Kütüphanesi, Ayçin Akkaş Halk Kütüphanesi ve Fatih Kütüphanesidir.