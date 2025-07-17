Keçiören Belediyesi konservatuvarı ile hayallerine kavuştular

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı, sanata gönül veren genç yeteneklerin yanında olmaya devam ediyor.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren konservatuvarda kendilerini geliştiren öğrenciler, hazırlandıkları sınavlardan ve mülakatlardan yüksek puanlar alarak istedikleri liselere girmeyi başardı. Konservatuvarda hem uygulamalı hem de teorik eğitimler alan öğrencilerden Gürol Özdurak, Ankara Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu; Zeynep Gül Esiringü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi; Hüseyin Toprak İlhan, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Musikisi Bölümü; Emir Yasin Döger, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi; Turan Umut Aktaş ise Ankara Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandı.

Sanat tutkularını ileri taşıdılar

Eğitmenlerin rehberliğinde disiplinli bir hazırlık süreci geçiren öğrenciler, Keçiören Belediyesi’nin sunduğu bu imkanlar sayesinde sanat tutkularını bir adım ileri taşımanın ve hayallerindeki eğitim kurumlarına adım atmanın mutluluğunu yaşıyor. Sundukları imkanlardan dolayı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a teşekkür eden öğrenciler, başarılarında önemli bir role sahip olan ailelerine, hocalarına ve Keçiören Belediyesi Konservatuarı’na minnetlerini ifade etti.

"Buraya gelmeseydim, hatalarımı öğrenemezdim"

Keçiören Belediyesi Konservatuarı’nın destekleriyle Ankara Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanan ve bunun mutluluğunu paylaşan Turan Umut Aktaş, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ni yüksek bir puanla kazandım. Kariyerimi Mimar Sinan’dan sonra Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne giderek şekillendirmek istiyorum. Müzikle babam sayesinde tanıştım. Babam bana bağlama aldı ve müziğe başladım. Keçiören Belediyesi’nin konservatuvarında eğitim aldım. Buranın benim üzerimde çok büyük bir emeği var. Yani ben buraya gelmeseydim, hatalarımı öğrenemezdim, hatalarımı öğrenemeseydim belki de okulumu kazanamayacaktım. Müzik sizin damarlarınızdan geçen bir kan gibidir. Yani müzik sürekli akar. Okulu kazanmamda emek veren tüm öğretmenlerime, eğitmenlerime ve Keçiören Belediyesi Konservatuarı’na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Buradaki herkese minnettarım"

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanan öğrencilerden Emir Yasin Döger ise, "Sanat, özellikle müzik, hayatımızda belli bir yerde olan ve hayatımızı değiştirebilecek bir etken. Piyano, bağlama, mızıka ve gitar çalıyorum. Klasik müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve Batı müziğini seviyorum. Keçiören Belediyesi Konservatuarı’ndan aldığım kısa süreli bir eğitimin okulu kazanmama büyük etkisi oldu. Buraya geldiğimde beni çok nazik karşıladılar. Bütün öğretmenlerimiz gerçekten çok iyi eğitimliydi. Müzik alanında ilerlemek isteyenler bol bol çalışsınlar ve kafalarına da hiçbir şeyi takmasınlar ki rahat olabilsinler. Buradaki herkese minnettarım, çok teşekkür ederim. Bu süreçte yanımızda olan anneme, babama ve her zaman arkamda duran Neslihan Hoca’ma teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.