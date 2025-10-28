Keçiören Belediyesi'nden belediye personeline 'Kentsel Dönüşüm Eğitimi'

Keçiören Belediyesi, Keçiören’de hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm öncesi belediye personeline yönelik ‘Kentsel Dönüşüm Eğitimi’ verdi.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi ile Ankara 1 Nolu Barosu iş birliğinde, Keçiören’de hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm öncesi belediye personeline yönelik ‘Kentsel Dönüşüm Eğitimi’ verildi. Keçiören Belediyesi Meclis Salonu’nda 2 gün süren eğitime; Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ceyhan, KEÇTAŞ Genel Müdürü Şifa Talu, Keçiören Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Ahmet Ulukök ve çok sayıda belediye personeli katıldı. Alanında uzman akademisyen ve hukukçular tarafından verilen eğitimde, kentsel dönüşümün hukuki, planlama, uygulama ve sözleşme boyutları ele alındı. İlçede yürütülecek dönüşüm projelerinin etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi; sağlam bir hukuki ve teknik zemine oturtulması hedeflendi.

Kentsel dönüşüm öncesi fikir alışverişi yapıldı

Hukukçu, teknik personel, mühendis ve mimar gibi farklı alanlardan belediye personeline yönelik düzenlenen eğitim programında kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılabilecek hukuki sorunlar, vatandaşla etkili iletişim yöntemleri ve meslek odalarıyla iş birliği konularında bilgi verildi. Uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne dair katılımcılarla fikir alışverişi yapılarak, sürece dâhil tüm paydaşların bilinçli ve uyumlu şekilde hareket etmesi amaçlandı.

Uzman isimlerle geniş kapsamlı eğitim

Eğitimin ilk gününde, Av. Gökhan Candoğan afet gerçeği, sürdürülebilirlik ve vatandaş algısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardından Av. Gökçe Bolat, imar planları, plan değişiklikleri ve ruhsat süreçlerini ele aldı. Av. Serhat Menzilcioğlu 6306 Sayılı Kanun kapsamında mülkiyet hakları, uzlaşma ve arabuluculuk konularını aktarırken; Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya ise büyükşehir ölçeğinde dönüşüm, finansman modelleri ve rant yönetimi üzerine bilgiler paylaştı. İkinci gün eğitimleri Dr. Burak Büyükcivelek’in planlama hiyerarşisi, sosyal etki ve yerinde dönüşüm üzerine sunumuyla başladı. Çankaya Belediyesi’nden Canan Paytar ve Elif Yurtoğlu da riskli yapı tespiti, tahliye ve kira yardımı uygulamalarını detaylı bir şekilde anlattı.

Programın sonunda Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ceyhan ve KEÇTAŞ Genel Müdürü Şifa Talu, katılımcılara plaket takdiminde bulundu.