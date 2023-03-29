Keçiören Belediyesi'nden eğitime tam destek

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan bir ortaokulun laboratuvar malzemelerini tamamlayarak hizmete açtı.

Keçiören Belediyesi eğitime destek çalışmaları kapsamında başlattığı “Bir Tuğla da Bizden” projesi ile ilçedeki Hacı Sabancı Ortaokuluna laboratuvar malzemeleri teslimi yaptı. Törenle gerçekleştirilen teslimata Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Altınok, eğitime tam destek verdiklerini belirterek, “Keçiören’i, okullarımızı kütüphane ve laboratuvarlarla donatıyoruz. ‘Bir tuğla da bizden olsun’ dedik, Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kazandırdığımız kütüphane açılışını ikbalimiz, istikbalimiz gençlerimiz ve kıymetli öğretmenlerimizle gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca büyük bir felaket yaşadık. İlkokul öğrencisinden üniversite öğrencisine birçok gencimiz yürekten, gönülden çalışarak depremzedelerimiz için gece gündüz çalıştı, yardım topladı. Allah hepsinden razı olsun. Ne mutlu bize ki böyle gençlerimiz, yüreği milleti ve devletiyle atan gençlerimiz var. Biz de onlar için varız” dedi.

Altınok ve beraberindeki katılımcılar daha sonra öğrencilerle birlikte kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundular.