Keçiören Belediyesi'nden konser
Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Korosu tarafından konser düzenlendi.
Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Korosu tarafından konser düzenlendi.
Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Korosu tarafından ilçede bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde konser düzenlendi. Koro şefliğini Vedat Kaptan Yurdakul’un yaptığı konserde çeşitli ilahiler seslendirilerek, tasavvuf musikisi icra edildi. Semazenler eşliğinde gerçekleştirilen konser, koroya çiçek takdim edilmesi ile sona erdi.