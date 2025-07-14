Keçiören Belediyesi'nden LGS öğrencilerine ücretsiz tercih desteği

Keçiören Belediyesi tarafından LGS öğrencilerine 24 Temmuz’a kadar ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenciler için 24 Temmuz’a kadar Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

4 noktada hizmet veriliyor

LGS tercih danışmanlık hizmeti, Keçiören Belediyesi Hizmet Binası (giriş kat), Tepebaşı Eğitim Merkezi, Mevlana Eğitim Merkezi ve Çaldıran Eğitim Merkezi’nde verilmeye başlandı. Tercih döneminde uzman rehber öğretmenlerden destek almak isteyen öğrenci ve veliler, belirtilen danışmanlık noktalarına giderek bu hizmetten yararlanabilecek.

"Öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Eğitime destek konusunda belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Gençlerimizin hayatını etkileyecek bu önemli dönemde onların yanında olmak, doğru tercihlerle hayallerine ulaşmalarına katkı sunmak istiyoruz. Yıl boyunca çalışan, alın teri döken her bir öğrencimizin hayal ettiği liseye girmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor, hepsine eğitim yaşamı boyunca başarılar diliyorum. Geleceğimizi inşa edecek öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.