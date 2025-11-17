Keçiören Belediyesi'nden minikler için 'Çocuk Workshop' etkinliği

Ara tatilde Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi’nce (ÇEM) düzenlenen ‘Çocuk Workshop’ etkinliği, çocukların hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşamalarını sağladı.

Yunus Emre Kültür Merkezi ÇEM’de 4 gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar; taş boyamadan çini sanatına, maske ve kapı süsünden kağıt bardakla kukla yapımına kadar birçok faydalı çalışmaya katıldı. Ayrıca fasulye ekimiyle doğayla iç içe bir deneyim yaşayan minikler, uçurtma yapımı ve kitap ayracı tasarımıyla da kendi el emeği ürünlerini ortaya çıkardı. 13-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik çocuklardan yoğun ilgi görürken, veliler de eğlenceli aktivitelerle çocuklarının dolu dolu bir ara tatil geçirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Çocuklarımızın hayal gücünün ve üretkenliğinin artmasına katkı sağladık"

Çocukların gelişimine katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Çocuklarımızın hem eğlenip hem de yeni şeyler öğrenebileceği etkinlikler düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Keçiörenli hemşehrilerim bu etkinliklerimize de yoğun ilgi gösterdi, hepsine teşekkür ediyoruz. ÇEM’de gerçekleştirdiğimiz bu atölyelerle çocuklarımızın hayal gücünün ve üretkenliğinin artmasına katkı sağladık. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın gelişimine katkı sağlamaya bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.