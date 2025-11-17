Keçiören Belediyesi'nden miniklere özel 'Tembel Ayşe' tiyatrosu

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelediği ‘Tembel Ayşe’ isimli müzikal çocuk oyunu Keçiörenli miniklerden yoğun ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda ara tatilde çocuklar için ‘Tembel Ayşe’ isimli tiyatroyu gösterime sundu. Cumartesi günü iki seans, pazar günü ise bir seans olarak sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nu dolduran yüzlerce çocuk, müzik ve tiyatronun atmosferinde eğlence dolu bir yolculuğa çıktı.

Renkli sahnelere tanık oldular

Çalışmanın önemi, sorumluluk bilinci, sağlıklı yaşam ve temizlik alışkanlığı gibi temel değerleri eğlenceli bir dille aktaran müzikal çocuklara güçlü bir mesaj verdi. Şarkılar ve danslarla zenginleştirilen müzikal, minik izleyicilere hem eğlenceli hem öğretici bir tiyatro deneyimi sundu. Çocuk oyununun sahnelenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten veliler, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve emeği geçen personele teşekkürlerini sundu.