Keçiören Belediyesi'nden üniversite adaylarına tercih dönemi desteği

Keçiören Belediyesi, üniversite tercih sürecine hazırlanan öğrencilere yol göstermek amacıyla kapsamlı bir üniversite tanıtım etkinliği düzenledi.

Keçiören Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tercih sürecinde öğrencilere yol gösterme programına, devlet ve vakıf üniversitelerinden çok sayıda kurum katılım sağladı. Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Biçer, etkinliğe katılan üniversite temsilcileri, aileler ve öğrencilerle ilgilendi. Etkinlik boyunca üniversitelerin temsilcileri; bölümler, eğitim programları, kampüs imkanları, sosyal aktiviteler, akademik kadrolar, öğrenim ücretleri, staj, burs imkanları ile mezuniyet sonrası kariyer imkanları hakkında öğrencilere ve velilere bilgi sundu. Katılımcılar, farklı üniversitelerle doğrudan iletişim kurarak merak ettikleri konularda bire bir bilgi alma ve üniversiteleri karşılaştırma fırsatı da yakaladı.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Eğitime verdikleri önemin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, gençlere sunulan fırsatların, onların geleceğini şekillendirmede büyük rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hayallerindeki üniversiteye bir adım daha yaklaşmak isteyen gençlerimizi, Ankara’da bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri ile buluşturduk. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin kendilerine en uygun üniversiteyi seçmelerine yardımcı oluyor. Geleceğimiz olan gençlerin eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz."

Programa katılan öğrenciler, veliler ve üniversite temsilcileri, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a teşekkür etti.