Keçiören Belediyesi'nden vatandaşa sıcak çorba ikramı

Keçiören Belediyesi tarafından sabah erken saatlerde sıcak çorba ikram ediliyor.

Keçiören Belediyesi, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte sabah erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba ikramına başladı. İlçenin farklı noktalarında meydanlar, hastaneler, üniversite kampüsleri ve yoğun yaya akışının olduğu merkezlerde dağıtılan çorba, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Sabah soğuğunda sıcak çorbayla karşılaşan vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a teşekkür etti.

İlçenin dört bir yanında eş zamanlı dağıtım

Belediye ekipleri, sıcak çorba ikramını günün ilk saatlerinde ilçenin birçok noktasında sürdürüyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu metro duraklarında vatandaşlara, hijyenik şartlarda hazırlanan çorbalar ikram ediliyor. Tek kullanımlık bardaklarla sunulan çorbalar, özellikle soğuk havada yola çıkan ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"Vatandaşlarımızın içini ısıtıyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, uygulamaya ilişkin, "Sabahın erken saatlerinde okula ve işe giden hemşehrilerimize sıcak çorba ikram ediyoruz. Vatandaşlarımızın içini ısıtan, yüzünü güldüren bu hizmetimizle hem çalışanlara hem de öğrencilere destek olmayı amaçlıyoruz. Çorbamızı içen tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun. Keçiören’de her zaman halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sıcak çorba ikramından memnun kalan vatandaşlar, Özarslan ve ekibine teşekkür etti.