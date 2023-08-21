Keçiören Belediyesi, park konserlerine devam ediyor

Keçiören Belediyesi tarafından hafta sonları ilçenin farklı noktalarında düzenlenen park konserleri çocukların ve ailelerin eğlence durağı olmaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi ilçedeki Nursultan Nazarbayev Parkı ve Kartaltepe Mesire Alanı’nda düzenlenen konser ve Genç Tiyatro Akademisi oyuncuları tarafından sahnelenen Sihirli Dolap isimli tiyatro oyunu çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Tiyatro oyununun ardından birbirinden eğlenceli şarkı ve türkülerle sahne alan genç sanatçılar da yediden yetmişe herkese keyifli anlar yaşattı.

Keçiören’deki parkların kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hem ailelerimizi hem de çocuklarımızı keyifli vakit geçirebilecekleri konser ve tiyatro oyunlarıyla buluşturuyoruz. Keçiören’in parkları kültür ve sanat durağı olaya devam ediyor. Yaz eğlencesini yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı park konserlerimize bekliyoruz” dedi.