Keçiören Belediyesi tarafından 'Gün Sazak Belgeseli' gösterime girdi

Keçiören Belediyesi tarafından eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı. Programa, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Özarslan, "Bu akşam burada sadece bir belgeseli izlemeye değil bir duruşu, bir vicdanı izlemeye yeniden hatırlamaya geldik. Bugün o aziz Türk milletine kendini adayan bir adamı, Cumhuriyetinin temel ilkelerine kendini adayan bir insanı, o Anadoluyu Türkleştiren, İslamlaştıran unsurun kendisi olan Hoca Ahmet Yesevi’yi ve Horasan erenlerimizin divanı dergahından geçmiş bir ailenin evladını yaşamanın imkanını, onurunu ve gururunu yaşamaktayız" dedi.

Programda konuşan Mustafa Destici ise, "Benim de şahitlik ettiğim bazı hususlar var. Ama tabii ben onun pes etmemesini ve bu yolda mücadele etmesini hem ülkemiz için hem de düşünce dünyamız için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü İsmail Güneş gibi değerler maalesef kolay yetişmiyor. Onları da kaybetmememiz gerekiyor. İşte İsmail Güneş olmasaydı bugün biz burada bu belgeseli izleyemeyiz. Onun için bizim sanatçılarımıza da fikir adamlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.