Keçiören Belediyesi TEKNOFEST'te yerini aldı

Keçiören Belediyesi bünyesindeki Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), TEKNOFEST’te yerini alarak yazılım ve teknoloji çalışmaları konusunda ziyaretçileri bilgilendirmeye başladı.

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet’in 100. yılında Ankara Etimesgut Havaalanında kapılarını teknoloji ve havacılık meraklılarına açtı.

Festivalde stant açarak TEKNOMER’in faaliyetlerine ilişkin çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletlerin ve milletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Geleceğin bilim insanlarını, yazılımcılarını Keçiören’den çıkarmak için teknoloji yatırımları yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü Türkiye vizyonuyla gerçekleştirdiği Milli Teknoloji Hamlesi için bizler de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bugün festival alanında sergilenen yerli ve milli tüm ürünler, ülkemizin ve hükümetimizin kararlılığının bir sonucudur. Bilim ve teknolojiye sahip büyük bir ülke olma vizyonuyla emin adımlarla yürüyoruz. TEKNOFEST Ankara’nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Keçiören Belediyesi TEKNOMER festivalde açtığı stantta ziyaretçilerine VR sanal gerçeklik ile uçuş deneyimi, 3D yazıcı ile çeşitli baskı çalışmaları, TEKNOMER kursları ve etkinlikleri hakkında bilgilendirme, çeşitli hediye takdimi, TEKNOMER’de yapılan ürünlerin sergilenmesi konularında çalışmalar yürüterek ziyaretçilerini misafir ediyor.

Etimesgut Havalimanı’nda 215 bin metrekare alana kurulan festival alanında yüzlerce stant 3 Eylül’e kadar teknoloji meraklılarını ağırlayacak.