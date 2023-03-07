Keçiören Belediyesi tırlar dolusu su gönderiyor

Ankara Keçiören Belediyesi deprem şehirlerinden Hatay ve Kahramanmaraş’a temiz su ihtiyacının karşılanması için tırlar dolusu su gönderiyor. Bu kapsamda hem belediye tarafından temin edilen sular bölgeye götürülüyor hem de hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları tarafından bağışlanan suların ihtiyaç noktalarına ulaştırılması için lojistik destek veriliyor. Bölgeye insani yaşam malzemesi ulaştıran kamyonlar, oradan Ankara’ya göç etmek isteyen vatandaşların eşyalarını da Başkent’e kadar taşıyor.

Depremin ilk gününden itibaren Keçiören Belediyesi koordinasyonuyla ve Keçiörenlilerin desteğiyle sürdürülen insani yardım kampanyasının büyüyerek devam ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gıda, ısıtıcı, battaniye, giysi, ayakkabı, yatak, yorgan, çocuk bezi vb. muhtelif yaşam malzemesinin yanında temel yaşam malzemesi olan su ihtiyacını karşılamak için bölgeye aralıksız sevkiyat yapıyoruz. Depremzede vatandaşlarımız her zaman kendilerinin yanında olduğumuzu bilsinler. Bir yandan da sıcak yemek ve çorba dağıtımımızı sürdürüyoruz. İş makinelerimiz enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki çalışmalarımızın yanında Ankara’daki afetzedelerimize konaklama, gıda, kıyafet, eğitim, psikososyal destek hizmetlerimizi de sürdürüyoruz” dedi.