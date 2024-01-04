Keçiören Belediyesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği protokolü

Keçiören Belediyesi ve Ankara Üniversitesi “Ortak Yaşam Kültürü” projeleri kapsamında akademik ve kültürel konulardaki ortak çalışmaları kapsayan iş birliği protokolü imzaladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar’ın imzasıyla hayata geçirilen protokol kapsamında geniş çaplı projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Devlet okullarına ve üniversitelere geçmişten bu güne birçok alanda destek verdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören’e hizmetkâr olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı” dedi.