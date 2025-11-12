Keçiören Belediyesi yeni muhtarlık binasını hizmete sundu

Keçiören Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlık Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Keçiören Belediyesi, ilçeye yönelik hizmetlerine devam ediyor. Yapımı tamamlanan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlık Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, Aşağı Eğlence Mahallesi Muhtarı ve Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İhsan Eray Nizam, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkanlığı yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Yeşiltepe sakinleri katıldı.

"Muhtarlıklar devlet yönetiminin en önemli birimleridir"

Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sunulan hizmetlerin ve yapılan açılışların devlet ve millet dayanışmasının bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, "Muhtarlıklar devlet yönetiminin en önemli birimleridir. Ufak gibi görünse de devletin ta kendisidir. Biz bir devlet kuruluşunun açılışında bulunuyoruz. Vatanın ilelebet payidar kalması, bu kurumların yaşatılmasına bağlıdır. Bizim için ‘hakkın hakkı için halka hizmet’ anlayışı esastır. Hiç kimse halkın üzerinde değildir. Ben dahil, belediyemizde görev alan tüm arkadaşlarım dahil, bizler halkın başına baş olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu görev, inanç ve vicdanla yürütülür. Çünkü bir gün herkes o iki metrekarede hesap verecektir. Halkına hizmet eden, onunla birlikte olan kurtuluşa erer; aksi halde cehennemin dibini boylar. Benim en büyük yol arkadaşlarım muhtarlarımdır" dedi.

Başkan Özarslan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıp, Yeşiltepe Mahallesi’nde vefat eden vatandaşlar için de taziyelerini iletti. Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlık Binası, kurdele kesimi ile hizmete açıldı. Başkan Özarslan, Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İhsan Eray Nizam’a Atatürk tablosu hediye ederek, çalışmalarında başarılar diledi.