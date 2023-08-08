Keçiören Belediyesi, zehirlenerek vefat eden anne ve kızının ismini verdiği parkın açılışını yaptı

Geçtiğimiz aylarda böcek ilacının yaydığı kimyasal madde nedeniyle zehirlenerek talihsiz bir şekilde yaşamını kaybeden anne ve kızının ismini taşıyan Elif Sude parkın açılışı gerçekleşti.

Ankara’nın Keçiören Sancaktepe Mahallesi’ndeki Hacılar Apartmanı’nda Haziran ayında böcek ilacının yaydığı kimyasal madde nedeniyle zehirlenerek talihsiz bir şekilde yaşamını kaybeden Türkan Sabancılar (39) ve kızı Elif Sude Sabancılar’ın ismini taşıyan parkın açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katıldığı törenle yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen parkın açılış törenine Belediye Başkanı Altınok’un yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Sabancılar ailesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle sakinleri ve muhtarlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği açılışta konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Toplumsal birlik ve beraberliğimizin devamı için bizi sevindiren olaylar kadar, üzüldüğümüz olayları da bizlere referans olsun diye unutmuyor, unutturmuyoruz. Talihsiz olaylarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızın adlarını, vefa göstergesi olarak şehrimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Acıları paylaşma ve vefa Keçiören’imizin mayasında ve havasında var. Türkan Sabancılar’a ve minik kızımız Elif Sude Sabancılar’a Rabbimden rahmet diliyorum. Sabancılar Ailesi’ne ve sevenlerine başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum. Acılarını yürekten paylaşıyorum” dedi.

Kurdele kesim merasiminin ardından park dualarla hizmete açıldı.