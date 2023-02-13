Keçiören Belediyesinden mobil mutfakla aşevi hizmeti

Keçiören Belediyesi depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a mobil mutfak konuşlandırarak açtığı aşeviyle hizmet vermeye devam ediyor.

Belediye tarafından görevlendirilen aşçı ve yemek dağıtım personellerinin hummalı çalışmalarıyla bölgede günlerdir yöre halkına, arama kurtarma ekiplerine ve gönüllü vatandaşlara iki öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Ekipler ayrıca ara öğün olarak sıcak çorba ikramında da bulunuyor.

Deprem felaketinin yaşanması ile birlikte Kahramanmaraş merkezde yer alan Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü içine aşevi kurduklarını ve burada vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Uzun sürecek bir afet ve felaket bu. Bölgede ivedilikle aşevimizi kurduk. Günlük iki öğün sıcak yemek çıkararak hem depremzedelerimize hem de arama kurtarmada görev yapan vefalı ekiplerimize hizmet veriyoruz. Ayrıca Ramazan ayı ile ilgili çalışmalarımız var. 4 ilimize Ramazan çadırı kurup mübarek ayda vatandaşlarımıza sıcak iftarlık sunacağız. Bu mücadeleye destek veren, emek veren, yürek veren, gönül veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.