Keçiören Belediyesinden yangın tatbikatı

Ankara’nın Keçiören Belediyesi hizmet birimlerinde sivil savunma ve yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Keçiören’de düzenlenen yangın tatbikatı belediyenin Sivil Savunma Birimi tarafından düzenlendi. Tatbikatta personele korunma, yangın söndürme, kurtarma, yangında çalışma alanının en kısa sürede tahliye edilmesi konularında bilgiler aktarıldı. Acil durumlarda itfaiyeye nasıl ulaşılacağına ve iş yerinde yer alan yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılacağına ilişkin uygulamalı bilgilerin de verildiği tatbikat başarıyla neticelendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, afetlere karşı bilinç düzeyinin artırılmasının önemli olduğunu belirterek, “Personelimizi, muhtemel bir yangında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirdik. Acil durumlarda hem iş yerinde hem de sosyal çevrede karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı neler yapılacağını aktardık. Tedbir noktasında da önemli bilgiler verdik. Uygulamalı olarak yapılan tatbikatımız başarıyla sonuçlandı. Eğitmenlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.