Keçiören Belediyesinin güvenlik personeline Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi

Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Derneği (AKUT) iş birliği ile belediyenin güvenlik personellerine Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi verildi.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve AKUT iş birliğiyle, belediye bünyesinde görev yapan güvenlik personellerine yönelik "Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi" düzenledi. Eğitim, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ceyhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Eğitimleri Şube Müdürü Ali Civelek, AKUT temsilcileri ve güvenlik personellerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel açılış konuşmasında, gerçekleşebilecek afetlere karşı farkındalık eğitimlerinin büyük önem arz ettiğini belirtti. Erel, gönüllülerin rolüne de değinerek "Afetlere hazırlık sürecinde Arama Kurtarma Derneği ve gönüllülerle birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Olası afetlere karşı toplumun her bireyinin sorumluluk alması, afetlere karşı dayanıklılığımızı artıracaktır" dedi.

Afetler karşısında tedbir almak önemli

Güvenlik personellerinin mesleki yeterliliğini artırmak, afet ve yangınlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde, AKUT Ankara gönüllüsü Ergun Padır afetler öncesi alınacak önlemlerin yanı sıra afet anında doğru müdahale yöntemleri ve acil durum planlaması hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün "Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur" sözünü hatırlatan eğitmen, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla afetler karşısında tedbir almanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Yangınlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmeli

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Amiri Nurettin Ayaz gerçekleştirdiği yangın eğitiminde, yangın anında yapılması gerekenler, yangın söndürme teknikleri, acil durum yönetimi ve ekip koordinasyonu gibi konularda güvenlik personellerini bilgilendirdi. Yaşanan gerçek olaylar üzerinden örnekler veren itfaiye amiri, farklı yangın senaryolarında nasıl hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini anlattı. Ayrıca eğitimde, yangın güvenliği ekipmanlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları belirtilerek yangın tüpünün kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

K-9 köpekleri yeteneklerini sergiledi

Eğitimin ardından Ankara İtfaiyesi K-9 Arama Kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen gösteride, afetlere müdahalede büyük katkı sağlayan eğitimli köpekler yeteneklerini sergiledi. Düzenlenen Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi, güvenlik personellerine sertifikalarının verilmesiyle son buldu.