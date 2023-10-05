Keçiören'de 'Alevilikte Cem' konulu belgesel gösterimi yapıldı

Ankara’nın Keçiören Belediyesi bünyesinde çekimleri tamamlanan “Alevilikte Cem” konulu belgeselin gösterimi yapıldı.

Çekimi Keçiören Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Alevilikte Cem" konulu belgeselin gösterimi Keçiören Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Dede Garkın Ocağı Dedesi Hüseyin Dedekargınoğlu, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Milliyetçi Hareket Partisi Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“Belgeselimizde; Alevilik, Bektaşilik, cem, semah nedir, bunları anlattık”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Biz kimiz, aslında biriz, birbirimize benzeriz. Acılarımız bir, kederlerimiz bir, yüreğimiz bir, gönlümüz bir kutsallarımız da bir. Belgeselimizde; Alevilik, Bektaşilik, cem, semah nedir, bunları anlattık. Belgeselin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kerbela’da başlayan, o günden bu güne gelen, bu dönemde de yaşadığımız üzücü hadiseler oldu”

Altınok konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yaparak, “Acı olaylar yaşadık. Kerbela’da başlayan, o günden bu güne gelen, bu dönemde de yaşadığımız üzücü hadiseler oldu. Alevi, Sünni. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu, gerçek budur. Amaç şu: Nasıl böleriz, fitne ateşini nasıl yakarız, nasıl parçalar, yutarız sonrada nasıl yönetiriz. Senaryo bu. Yakın tarihimizde de Maraş, Sivas ve Çorum’da acı olaylar yaşadık, yandık! Neyi yakıyoruz bilmeden. İnsanlıkta, Müslümanlıkta yakmak yok. Aslında kendi değerlerimizi yaktık. Asıl yakanlardır yananlar! Nesimi’ye de aynısını yaptılar. Ona da ‘Her sözü her yerde söyleme’ dediler. O, ‘Her hakikati her yerde söylerim, Nesimi budur’ dedi. ‘Seni darağacına çekerler, derini yüzerler’ dediler. O da, ‘Beni değil kedilerini yüzerler’ dedi. Nesimi hep var oldu ve var olmaya devam edecek. Hünkârın dediği gibi ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım; gelin canlar bir olalım.’ diyerek birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi koruyacağız” diye konuştu.

“Aleviliğin kökü Anadolu’dur”

Dede Garkın Ocağı Dedesi Hüseyin Dedegarkınoğlu yaptığı konuşmada, “Aleviliğin kökü Anadolu’dur. Anadolu’ya özgü bir Ehlibeyt sevgisine dayanır. Bunu çoklarımız bilmiyor, işte bu belgesel ve etkinliklerle bu bilinmeyenler ortaya çıkacaktır. Biz kim olduğumuzu, tarihsel köklerimizi, Anadolu’daki geçmişimizi; bunu iyi bilebilsek bugün sorun olarak gördüğümüz çok şeyin sorun olmadığını, birbirimize ne kadar çok benzediğimizi, ortak paydalarımızın ne kadar çok olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan belgesel gösteriminde, çekimleri Hüseyin Gazi Türbesi Cemevi ve Hacıbektaş Ayhanlar Köyü Cemevi’nde yapılan röportajlar ve Alevi dedelerinin anlatımıyla cemin ne anlama geldiği yer aldı.