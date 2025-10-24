Keçiören'de 'Anadolu'ya Açılan Kapı Sivas Günleri' başladı

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) tarafından Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Anadolu’ya Açılan Kapı Sivas Günleri’ Fatih Stadı’nda başladı. 23-26 Ekim tarihleri arasındaki etkinlikte Sivas’ın kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri Ankaralılarla buluşuyor.

Anadolu’ya Açılan Kapı Sivas Günleri düzenlenen törenle başladı. Protokol heyetini Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan adına Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu, Celal Biçer ve Selçuk Karadağ karşıladı. Programda katılımcılara hitaben konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivaslıların dayanışma kültürüne dikkat çekerek, "ASİDEF ve tüm dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sivaslılar, dernekçilikte Türkiye’ye örnek olmuştur. Bu tür etkinliklerle tek amaçları Sivas’ı tanıtmak, kültürünü yaşatmak ve hemşehrilerine destek olmaktır. Hepimize düşen görev, Sivas’a ve Sivaslılara sahip çıkmaktır" dedi.

"Sivaslıları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Etkinlik için yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirten Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, "Öncelikle tüm hemşehrilerimize Başkanımız Mesut Özarslan’ın selamlarını iletiyorum. Başkanımız, Sivas kültürünü Keçiören’de en iyi şekilde yaşatmak için büyük bir heyecanla çalıştı. Yiğitliğiyle anılan Sivaslı hemşehrilerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sivas kültürü Keçiören’e taşındı

Protokol üyeleri, yaptıkları konuşmaların ardından etkinlik alanını ve kurulan stantları gezerek, Sivas kültürüne yakından şahit oldu. Vatandaşların da ziyaretine açılan etkinlik alanında Sivas’ın yöresel lezzetleri, el sanatları ve tanıtım stantları büyük ilgi gördü. Halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, Sivas’tan getirilen Kangal köpekleri ve koyunlar da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılara Türk Patent ve Marka Koruma Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş olan Sivas’ın Altınyayla ilçesine özgü ’Tonus köftesi’ ikram edildi.

Etkinlik dört gün sürecek

Ziyaretçiler, 26 Ekim akşamına kadar sürecek etkinlik boyunca Sivas’ın geleneksel kültürünü yakından tanıma ve yöresel tatları deneme fırsatı bulacak. Açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, önceki dönem Sivas Milletvekili Selami Uzun, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, ASİDEF Başkanı Maksut Yücegöğ, Sivas’ın ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.