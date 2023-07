Keçiören'de 'Ankara Buluşmaları' toplantısı yapıldı

TAKİP ET

Ankara’da Keçiören Belediyesi öncülüğünde “Ankara Buluşmaları” başlıklı bilgi, analiz ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Keçiören’de Ankara’nın kentsel altyapısından sosyal ve kültürel hayatına kadar mevcut yapısının analiz edilebilmesi için “Ankara Buluşmaları” başlıklı bilgi, analiz ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Modern dünyada geçerli olan metropol şehir perspektifinin de değerlendirmesinin yapıldığı istişare toplantılarının ilki Keçiören Estergon Kalesi’nde gerçekleşti. “Geleceğin Akıllı Kentleri ve Ankara” başlığıyla yapılan toplantıda kent yönetim hizmetlerinin dijital imkanlarla daha gerçekçi, adil, zaman ve tasarruf kriterleri çerçevesinde şehrin insanına sunulması konuları ele alındı. Ayrıca kent sorunlarının önceden ve yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulması ve sürekli güncellenen bilgilerle sürdürülebilir, huzurlu bir kent hayatının oluşturulmasına yönelik projelerin şekillendirdiği akıllı kentlerin günümüzdeki örnekleri aktarıldı.

“Kaynak sorunu yok, kaynakları doğru kullanmama sorunu var”

Moderatörlüğü Kent Politikaları Araştırma Merkezi Yöneticisi Hayri Ulvi tarafından yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Turgut Altınok, Türkiye’deki belediyecilik anlayışı ve yatırım planlamaları hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

“Türkiye’de belediyelerin kaynak problemi yok, kaynağı yerinde kullanmama problemi var. Belediye başkanlarının vatandaşa hizmet etmek için elinde büyük imkânları var. Bu imkânlar gerçek ihtiyaç ve çözümlere yöneltilmiyor. Akıllı kentleri ancak ihtiyaçları doğru belirleyerek, sorunları iyi analiz ederek ve yatırımları akılcı şekilde planlayarak gerçekleştirebiliriz. Günümüz koşullarında kentsel hizmetlerde verimliliğin ve etkinliğin giderek önemi artıyor. Akıllı kentlerin bu alanlara da katkısının olması gerekiyor. Akıllı şehirlerin günlük yaşam ve altyapının mevcut durumuyla uyumlu olması elzemdir. İnsanlarımızla yerel yönetimi yakınlaştırarak katılımı ve yönetişimi iyileştirmeliyiz.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olma misyonuna yakışmıyor”

Ankara’nın bugünkü halinin Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olma misyonuna yakışmadığını da dile getiren Altınok, Ankara’nın akıllı kent olabilmesi için fedakar, hizmetkar yöneticilerin olması gerektiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

“O yöneticilerin Ankara’ya adadıkları akıllarıyla altyapıdan üstyapıya kenti yeniden imar etmek için planlama ve projelendirme yapmaları gerekiyor. Oysa Ankara’nın hala kentsel altyapı envanteri yok. Ankara’nın hala ulaşım master planı gerçekçi değil. Hala değişen iklimlere, afetlere göre simülasyonları yok. Her sağanak yağıştan sonra alt geçitler göllere, birçok ilçelerin geniş caddeleri sel yatağına dönüyor. Ayrıca her yıl artan göç ve demografik değişimlere yönelik gelişim aksları planlanmamış, altyapıları hazırlanmamıştır. Cumhuriyetimiz 100. yılına girerken Ankara, Başkent kimliğinden gittikçe uzaklaşmış, içler açısı hale gelmiştir. Başkent’in tarihine ve kimliğine yönelik hiçbir yatırım ve proje hayata geçirilmedi. Şehirler kimliklerini, tarihleri ve kültürlerinden alırlar. Ankara’nın kent kimliğini anlatacak, kent tarihini anlatacak en küçük bir proje yok. Her şehrin Kent Müzesi var ancak Ankara’nın yok. Milli Mücadele’nin yönetildiği, cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden bu şehir bunu hak etmiyor. Keçiören olarak Ankaralıların gurur abidesi olacak bir müzeyi biz kuruyoruz. ‘Atatürk ve Milli Mücadele Dönemi Ankara’sı temasıyla hazırladığımız müzemiz inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında ziyarete açılacak.”

Altınok konuşmasında Mimar ve Şair Turgut Cansever’in "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder" sözlerine atıfta bulunarak, şehrin teknolojilerden yararlanılarak şekillendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ancak o şehirde yaşayan insanların ruh ve kültür dünyasının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

“Tasarruf sağlamak hayati”

Başkan Altınok’tan sonra söz alan Metin Şenbil ise akıllı kent kavramına yönelik dünyadaki örnekleri aktardı. Şenbil, teknolojik altyapıyla hizmetlerin daha kolay ve hızlı verilmesi gerektiğini ve enerjiden atık politikasına kadar birçok alanda tasarruf sağlanmasının hayati olduğunu dile getirdi. Şenbil konuşmasında, akıllı şehir destekçileri ve karşıtlarının farklı argümanlarına da yer vererek asıl konunun, akıllı kentler inşa edilirken vatandaşın karar verme aşamasına dâhil edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

“Türkiye’nin dijital ikiz kent haritaları hazır”

Toplantı katılımcılarından Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa ise Bakanlığın akıllı kentler konusunda son yıllarda önemli gelişmelere imza attığını belirterek, “Üç boyutlu kentsel yapılı çevreyi bilgisayar ortamlarında yeniden ürettik. Bu sayede Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda hasar gören yapılar ve enkaz konusunda Bakanlıkça çok etkin çalışma yürüttük. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak şu anda Türkiye’deki tüm şehirlerin dijital ikizlerini hazırladık. Bu uygulama ile isteyen belediye kendi alanında istediği afet veya imar simülasyonlarını yapabilecektir. Ayrıca önümüzdeki dönemde akıllı kent uygulamaları konusunda daha önemli gelişmeler olacak” ifadelerini kullandı.

“Akıllı şehir uygulamaları paylaşılmaya hazır”

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler Daire Başkanı Dursun Yıldırım Kaya da toplantıda akıllı şehirler konusunda Türkiye’nin strateji belgelerinin ve yol haritasının hazırladığını ifade etti. Bakanlığın akıllı şehir uygulamaları üzerinde çalışmalar yaptığını ve bunları yerel yönetimlerle paylaşmaya hazır olduğunu da söyleyen yıldırım, “akıllı” uygulamaların insan kapasitesini ve çözüm üretebilme kabiliyetini elinden almaması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Altınok toplantının sonunda toplantıya katılan akademisyenlere ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, “Ankara Buluşmaları” toplantısının her ay farklı konularda siyasetçi, bürokrat ve teknokratların da katılımıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Toplantıya Başkan Altınok’un yanı sıra Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Metin Şenbil, Hayri Ulvi, Kürşat Yıldız, TÜRPAV Başkanı Sinan Demirtürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Akın Kısa ve Akıllı Kentler Daire Başkanı Dursun Yıldırım Bayar katıldı.