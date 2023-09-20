Keçiören'de 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kutlandı

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’nı Kalaba Kent Meydanı’nda kutladı.

Keçiören Belediyesi, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ çerçevesinde etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde, dart atma, masa tenisi, seksek ve poligon atışı oyunları oynandı. İlçedeki lise öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, söz konusu haftanın önemi hakkında konuştu.

Altınok, sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaparak, “Sağlıklı yaşamın, toplumun ve geleceğin yolu spordur. Bisiklet sürün, yürüyüş yapın ama sporun mutlaka bir dalı ile ilgilenin. Keçiören bu anlamda zengin. Türkiye’de en çok yürüyüş yolu olan belediye hangi belediye biliyor musunuz? Keçiören. 1994’te göreve geldiğimizde yürüyüş yolu diye bir kültür yoktu” dedi.

Altınok, kick boks öğrencileriyle ise alanda antrenman yaptı.