Keçiören'de 'Bir Türk Tiyatrosu' sahnelendi

Türk halk müziği sanatçısı Kürşat Taner Biçici’nin yazıp oynadığı, ‘Bir Türkü Tiyatrosu’ Keçiören’deki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelendi.

Keçiören Belediyesi tarafından ‘Bir Türkü Tiyatrosu’ Keçiören’deki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Halk oyunları, türküler, gelenek ve göreneklerin yanı sıra Türk gastronomisini anlatan oyununa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Özümüzü, geçmişimizi, kültürümüzü, Anadolu insanının acılarını, sevinçlerini ve daha nicelerini anlatan türkülerimizi gelecek nesillere sevdirecek bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese, kıymetli sanatçımız Kürşat Taner Biçici ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan’a teşekkür ediyorum.”

Oyunun sonunda çiçek takdiminde bulunularak hatıra fotoğrafı çektirildi.