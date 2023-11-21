Keçiören'de 'Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Bir Asırlık Emek' sergisi açıldı

Ankara’nın Keçiören Belediyesince hizmete kazandırılan Sanat Galerisi’nde “Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Bir Asırlık Emek” konulu serginin açılışı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan “Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Bir Asırlık Emek” konulu sergi açıldı. Sergide 100 adet kukla sanatı, 80 adet tarihi kitre bebekler, 60 adet Hilye-i Şerif ve tezhip sanatı ve 50 adet Osmanlı kadim koku esansları yer alıyor. Sergiye Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Senem Arıkan’ın yanı sıra sanatseverler katıldı.

Belediye Başkanı Altınok yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 100. yılına özel, çok kıymetli sanatçılarımızın güzide eserlerinin yer aldığı “Bir Asırlık Emek” sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Bizi biz yapan, Cumhuriyeti ve Anadolu’muzu tek ve özgün kılan değerlerimiz, sanatımızdır. Ne mutlu ki geçmişten bugüne bu topraklar nice sanatçılar yetiştirdi, özümüzü ve kimliğimizi aktaran eserlerle tarihimizi yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor” diye konuştu.

Sanatseverler, toplam 290 eserin bulunduğu sergiyi 4 Aralık’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.